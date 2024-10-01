Объявлена стоимость нового большого «китайца» в России
В России начались продажи нового внедорожника Tank 700 по цене от 8,9 млн рублей
В России стартовали продажи внедорожников Tank 700. Стоимость автомобиля в комплектации Premium с бензиновым мотором составит 8,9 млн рублей, в комплектации Superior машина будет стоить 9,6 млн рублей, в комплектации Edition One с гибридной силовой установкой цена внедорожника доходит до 11,9 млн рублей.
Tank 700 представляет собой рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс равен 245 мм, автомобиль пятиместный. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодня.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
Tank 700
Tank 700
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Источник: «Известия»
Фото:Tank
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01.10.2024
Фото:Tank
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