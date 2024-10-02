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Дизайнеры покрасили авто уникальной краской, которую никогда не будут использовать

В Rolls-Royce год создавали 7-слойную краску с эффектом лунного гало для Spectre

Эксклюзивную версию электрического купе Rolls-Royce Spectre посвятили лунному гало. Кузов автомобиля покрасили семислойной краской. Салон выполнен в оттенках Navy Blue, White и Peony Pink.

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre
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Bespoke-версия Rolls-Royce Spectre посвящена лунному гало – оптическому явлению, возникающему из-за дисперсии света в ледяных кристаллах перистых облаков. Чтобы воспроизвести радужный окрас, дизайнеры экспериментировали в течение целого года.

Формулу краски, время выдержки между слоями, а также само базовое покрытие подводили под общую концепцию. В итоге дизайнерам удалось создать перламутровую семислойную эмаль, а для блеска добавили «чешуйки» из фторида магния и алюминия.

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre

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В условиях низкой освещенности автомобиль отливает глубоким металлическим оттенком, а при ярком солнечном свете превращается в «разноцветную радугу». Внешне выглядит настолько красочно, что напоминает олдскульные голограммы.

Салон электрокара оформили в цветах Navy Blue, White и Peony Pink – они напоминают оттенки лунного гало. Их сочетание использовали на обивке сидений, дверей, потолка, а также руле. Примечательно, что данная краска Lunaflair зарезервирована только за этим автомобилем.

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre
Интерьер Rolls-Royce Spectre
Эмблема Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 8
02.10.2024
Фото:Carscoops
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