136 л. с., клиренс 220 мм, большой багажник: надежный «японец» нового поколения

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.