136 л. с., клиренс 220 мм, большой багажник: надежный «японец» нового поколения
В Европе начнутся продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения. В Европе этот автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой.
«Он сохраняет отличительную комбинацию постоянного симметричного полного привода с уникальной специально разработанной мягкой гибридной силовой установкой e-Boxer и оптимизированным 2,0-литровым горизонтально-оппозитным четырехцилиндровым двигателем NA с непосредственным впрыском», – пишет производитель.
Мотор после перехода на непосредственный впрыск развивает 136 л.с. вместо прежних 150 л.с., в паре с ним работает клиноцепной вариатор. На 10% увеличена жесткость кузова на кручения.
Новый кроссовер получил усовершенствованное рулевое управление и новую камеру для фирменной системы активной безопасности EyeSight.
Автомобиль получил вместительный багажник. Клиренс равен 220 мм.
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Источник: пресс-служба Subaru