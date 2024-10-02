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136 л. с., клиренс 220 мм, большой багажник: надежный «японец» нового поколения

Компания Subaru выведет на европейский рынок новый Forester

В Европе начнутся продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения. В Европе этот автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой.

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«Он сохраняет отличительную комбинацию постоянного симметричного полного привода с уникальной специально разработанной мягкой гибридной силовой установкой e-Boxer и оптимизированным 2,0-литровым горизонтально-оппозитным четырехцилиндровым двигателем NA с непосредственным впрыском», – пишет производитель.
Subaru Forester
Subaru Forester

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Мотор после перехода на непосредственный впрыск развивает 136 л.с. вместо прежних 150 л.с., в паре с ним работает клиноцепной вариатор. На 10% увеличена жесткость кузова на кручения.

Новый кроссовер получил усовершенствованное рулевое управление и новую камеру для фирменной системы активной безопасности EyeSight.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Автомобиль получил вместительный багажник. Клиренс равен 220 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: пресс-служба Subaru

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 5355
02.10.2024
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+19