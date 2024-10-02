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Наказание за скрытые номера на машине ужесточили

Госдума приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров на авто

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет. Сейчас за сокрытие номеров грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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В пояснительной записке к документу сказано, что ужесточатся меры административной ответственности за использование устройств, препятствующих идентификации госномеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Теперь наказание при повторном нарушении составит от 1 до 1,5 лет лишения прав.

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Уточняется, что аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление машиной без номеров.

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Источник: сайт Госдумы РФ

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Ушакова Ирина
Фото:YouTube
Количество просмотров 19
02.10.2024
Фото:YouTube
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