Наказание за скрытые номера на машине ужесточили
Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет. Сейчас за сокрытие номеров грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В пояснительной записке к документу сказано, что ужесточатся меры административной ответственности за использование устройств, препятствующих идентификации госномеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Теперь наказание при повторном нарушении составит от 1 до 1,5 лет лишения прав.
Уточняется, что аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление машиной без номеров.
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Источник: сайт Госдумы РФ