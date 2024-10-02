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В России переписали цены на популярные белорусские кроссоверы

Кроссоверы Belgee X50 и X70 в октябре подорожали в России на 38 тыс. рублей

В России подорожали популярные белорусские кроссоверы Belgee X50 (перелицованный Geely Coolray первого поколения) и Belgee X70 (Geely Atlas). Цена каждого авто увеличилась на 38 тыс. рублей, или 1,2-1,7% в зависимости от модели и комплектации.

Belgee X50
Belgee X70
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Теперь Belgee X50 стоит в России от 2,344 до 2,554 млн рублей, стоимость Belgee X70 составляет от 2,673 до 3,272 млн рублей. Это уже не первое подорожание кроссоверов за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee
Количество просмотров 11
02.10.2024
Фото:Depositphotos | Belgee
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