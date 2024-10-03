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Квест «доехать живым до дома»: чем опасны поездки в заказанном в соцсетях такси

Автоэксперт Шапарин объяснил, почему опасно ездить в такси по заказу из соцсетей

Поездки в такси, заказанном посредством соцсетей, небезопасны из-за того, что они находятся вне правового поля, кроме того, на них не распространяются страховки. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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«Люди, которые хотят таким образом сэкономить, могут внезапно очутиться в лесу, и это будет не самая приятная прогулка. Ты должен понимать, кто тебя везет, какие у этого человека документы и так далее», – объяснил эксперт.

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Комментируя появившиеся в России группы в социальных сетях, где пассажиры и водители договариваются о маршруте, цене и времени, Шапарин объяснил, что водители такси уходят в «серую» зону из-за вступивших с 1 сентября 2024 года в нашей стране новых требований.

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Теперь таксисты кроме ОСАГО обязаны иметь и полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Для получения этого документа необходимо предоставить разрешение на работу в службе пассажироперевозок, а оно есть далеко не у каждого.

Согласно данным аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram зарегистрировано 234 сообщества по поиску такси, а во «ВКонтакте» – 3,8 тыс.

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Источник: absatz.media

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Светлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 6
03.10.2024
Фото:Zuma\TASS
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