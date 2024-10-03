Скоро форум автобизнеса «CarX – 2024» – вот кто будет выступать!

Стали известны спикеры форума автобизнеса «CarX – 2024» в Москве

Программа предстоящего форума автобизнеса «CarX – 2024» по традиции будет максимально насыщенной и интересной. Организатором форума является агентство «Автостат», а его генеральным партнером – «За рулем». В течение трех дней участников мероприятия ожидают острые дискуссии и конкурсы (в том числе большой конкурс IT решений для автобизнеса), оглашение рейтингов и самой свежей информации по авторынку. Также на форум приглашены и яркие спикеры.

Напомним, что 8 октября пройдет закрытое мероприятие, где будут награждены победители премии «Автодилер года – 2024», а 9 и 10 октября состоится множество блоков с выступлениями экспертов, специалистов из разных областей автобизнеса. И все это – на фоне новинок российского автомобильного рынка.

9 октября со своим докладом «The Future is here?» выступит Кирилл Жанайдаров (Сколково). Затем Алексей Махмудов (Ozon Авто) расскажет, как в одном месте продавать автомобили, проводить медийные кампании и пользоваться финансовыми инструментами. Темы двух других интересных спикеров напрямую связаны с цифровым автобизнесом: Андрей Кокорев из компании «Цифровой автолизинг» даст ответ на вопрос: «Какое из этих слов ключевое: цифровой или автолизинг?», а Святослав Балакирев назвал свой доклад – «От инновационной революции к прагматичной эволюции».

Также в этот день запланированы выступления Антона Киселева (К.Л. Лигал Солюшнз) по теме «Защита прав автомобильных компаний в спорах с потребителями») и Василия Мельникова (компания Mitra), который расскажет, как переплавляется «сталь» автомобильного маркетинга («Из Евразии – в Азиопу»). Кирилл Митин (Kir Avto) поделится своими открытиями и наработками с коллегами-дилерами, обозначив свою тему так: «От классифайдов – к сообществам: ключ к успеху автосалона».

Марина Лучина (Ipsos) и Максим Кадаков («За рулем») поведают о стиле жизни и «медиапотреблениях» автолюбителей. Электромобильную тему в каком-то новом аспекте планирует осветить Александр Мироненко (компания Punkt E). Совершенно интригующе звучит тема, заявленная Кириллом Лариным – «Кредиты 2025: мор, голод и прочие напасти у дилера». И это далеко не полный список спикеров, которые выступят в первый день запланированной большой бизнес-программы.

Заключительный день форума, 10 октября, стартует с нашей «Автостат Оперативки», которую впервые в офлайн-формате проведут Сергей Целиков и Сергей Удалов. Но и после оглашения и обсуждения с экспертами свежих данных автомобильного рынка (итоги сентября и 9 месяцев 2024 года), актуальные встречи с интересными спикерами в рамках форума еще не закончатся. Нас ждет производственный блок – с участием топ-менеджеров отечественных автопредприятий Дмитрия Костромина (АВТОВАЗ) и Василия Чеботарев (Моторинвест).

В одном блоке с ними заявлен Алексей Подщеколдин, который известен не только тем, что возглавляет Российскую ассоциацию автодилеров (РоАД) и является председателем совета директоров компании «БН-Моторс», но и тем, что причастен к строительству и запуску в 2023 году в Брянске нового автозавода BNM по сборке легких грузовиков.

И это еще далеко не все! Потому что будут экспертные выступления и в других тематических блоках – кредитование (Наталья Русова, Сбер, Дивизион Авто; Елена Корниенко, Уралсиб; Борис Беленький, CarCraft), страхование (Сергей Налбандян, Страховой Дом ВСК; Ольга Васильева, D2 Страхование), автолизинг (Андрей Гетманюк, ВТБ Лизинг).

До старта форума «CarX – 2024» осталось чуть больше недели. На официальной странице мероприятия можно познакомиться с программой встреч еще более подробно: carx.ru.