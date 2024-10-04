Отличная подвеска, эталонная эргономика, стойкий кузов – крутой хэтч за 700 т.р.

Эксперт «За рулем» раскрыл, как правильно выбрать Volkswagen Golf VI с пробегом

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев находит на вторичном рынке такие пятидверные хэтчбеки, которые спустя много лет сохраняют значительную часть ресурса и вполне могут рассматриваться к покупке. Пятидверка в возрасте от 10 лет, за цену до миллиона рублей и с пробегом за «сотку»... Есть несколько хороших вариантов!

Volkswagen Golf VI

Но один стоит особняком – это, конечно же, Volkswagen Golf шестого поколения. Превосходная подвеска, эталонная эргономика, богатое оснащение, очень стойкий кузов. За 700–800 тысяч рублей – машины 12–14 лет, в том числе с пробегами около 150 тысяч км. Но присмотреться тут, при всей благостности первоначальной картины, есть к чему.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Нет доверия турбодвигателям 1.2 (105 л. с.), 1.4 (122 л. с.) и роботу DQ200 – множественные их недуги вылечили уже после 2012 года. Гидроавтомата нет. В сухом остатке: два дизеля и атмосферные двигатели CGGA 1.4 (80 л. с.) и BSE 1.6 (102 л. с.) в сочетании с механикой.

Мотор BSE лучший в гамме. Редкое сочетание восьми клапанов при алюминиевом блоке (гильзы запрессованы и полноценный капремонт невозможен). Прост, неприхотлив, чрезвычайно надежен и ходит свыше 500 тысяч км. Хотя не лишен болячек – например, системно трескается выпускной коллектор.

Мотор 1.4 более сложный и капризный, ресурс его намного ниже. Из дизелей предпочтителен 2.0 (110 л. с.), но дизельных машин ничтожно мало.

Запчасти на Фольксвагены нынче дороговаты, много подделок, но Golf и при больших пробегах ломается реже, чем «в среднем по больнице».

Volkswagen Golf VI

А какой еще пятидверный хэтчбек с пробегом можно рассматривать, как альтернативу вот такому Гольфу? Читайте в новой статье «За рулем»!