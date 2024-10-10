В Россию привезли доступный аналог Toyota Corolla Cross
В России поступили в продажу новые кроссоверы Toyota Frontlander по цене 3 млн рублей
Недавно дилеры привезли в Россию кроссовер Toyota Frontlander 2024 года выпуска. Этот автомобиль в страну везут из Китая, и, фактически, он является местным аналогом модели Corolla Cross. Выпускают машину в КНР на совместном предприятии японской Toyota с китайским GAC.
Toyota Frontlander
Под капотом кроссовера 2-литровый 171-сильный мотор, вариатор. Привод передний.
Toyota Frontlander
Купить переднеприводный кроссовер на отечественном рынке можно в единственной комплектации – Elite. Стоимость составляет 3,4 млн руб. Такой Frontlander оборудован датчиком света, кондиционером и цифровой приборкой. Уточняется, что обивка салона тканевая.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: Autonews
Фото:Toyota
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10.10.2024
Фото:Toyota
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