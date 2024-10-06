«Жигулевская миля» на воде – до какой скорости они разогнались?

В Тольятти прошел фестиваль скорости на открытой воде «Жигулевская миля»

В конце сентября в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля». Напомним, первое такое соревнование на февральском льду Куйбышевского водохранилища оказалось столь успешным, что формат решили «трансформировать» под летне-осенние условия. В соревновании поучаствовали 24 команды из разных регионов России и 32 пилота на 28 водно-моторных транспортных средствах — от болидов класса Формула-1 до хаусбота и самолета амфибии.

«Абсолютный рекорд на Большой Жигулевской миле (762 м) установил Константин Устинов из команды New Star Racing Team, который на катамаране «Формула-2» достиг скорости 194,962 км/ч. Он также стал рекордсменом «Балтийской мили», пройдя дистанцию 470 м со скоростью 180,835 км/ч. На короткой дистанции Жигулевской мили (381 м) абсолютный рекорд принадлежит Никите Карпову, который на мотолодке GT-30 достиг максимального результата 84,636 км/ч», – сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, выступившего титульным партнером мероприятия.

Были и специальные номинации: награду «Сделано в Самаре» получил капитан команды KDaero Константин Захаров, представивший самолет-амфибию. Кубок «Самого необычного участника» забрала Ольга Уколова, капитан хаусбота «Малевич». Спецприз достался пилоту команды Motorcity Виталию Ульянкину, который на гидроцикле развил скорость в 123,142 км/ч. Победителем «Гонки Чемпионов на воде» стал Роман Вандышев, представляющий команду New Star Racing.

Параллельно гонкам на набережной шла фестивальная часть. Обновленная Lada Vesta повела за собой велопробег, в котором поучаствовали 123 девушки в нарядах невест, а в зрительских зонах демонстрировалась актуальная линейка моделей Lada, а также ближайшая новинка – Lada Aura.