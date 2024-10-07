Специалист рассказал, почему могут изменить тариф «автогражданки»

Автоэксперт Шапарин: ОСАГО скоро может подорожать на 30%

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует, что стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти на 30%.

Это вызывает обеспокоенность среди водителей, особенно на фоне растущих цен на запчасти и услуги ремонта.

Система обязательного страхования автогражданской ответственности была введена в 2003 году и изначально получила положительный отклик, так как значительно облегчила процесс получения компенсаций после ДТП.

Страховые компании сообщают о росте средних выплат по ОСАГО на 11% за первое полугодие 2024 года, что ставит их в затруднительное положение. Дорожают запчасти и работы (по статистике – на 30% за тот же период). Но базовый тариф от Центробанка не меняется больше двух лет, и напрашивается «логичное» подорожание. Хотя в Белоруссии при меньшей стоимости полиса выплаты по «автогражданке» больше, и страховщики при этом не разоряются.

Шапарин отмечает, что российские страховщики могут инициировать пересмотр тарифов, увеличив базовый тариф или изменив территориальные коэффициенты. При этом он утверждает, что лишь небольшая часть выплат происходит напрямую через автосервисы, а большинство пострадавших получают компенсацию деньгами, зачастую суммы занижены по сравнению с реальными рыночными ценами на запчасти.

По его словам, учитывая инфляцию и текущую процентную ставку ЦБ, увеличение тарифов на 30% кажется вполне вероятным. Однако страховые компании пока опровергают его предположения.

В то же время в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому штраф за управление автомобилем без ОСАГО при повторном нарушении может возрасти до 3000-5000 рублей, что также влияет на общую ситуацию с обязательным страхованием.

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Источник: КП