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Специалист рассказал, почему могут изменить тариф «автогражданки»

Автоэксперт Шапарин: ОСАГО скоро может подорожать на 30%

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует, что стоимость полисов ОСАГО в России может вырасти на 30%.

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Это вызывает обеспокоенность среди водителей, особенно на фоне растущих цен на запчасти и услуги ремонта.

Система обязательного страхования автогражданской ответственности была введена в 2003 году и изначально получила положительный отклик, так как значительно облегчила процесс получения компенсаций после ДТП.

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Страховые компании сообщают о росте средних выплат по ОСАГО на 11% за первое полугодие 2024 года, что ставит их в затруднительное положение. Дорожают запчасти и работы (по статистике – на 30% за тот же период). Но базовый тариф от Центробанка не меняется больше двух лет, и напрашивается «логичное» подорожание. Хотя в Белоруссии при меньшей стоимости полиса выплаты по «автогражданке» больше, и страховщики при этом не разоряются.

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Шапарин отмечает, что российские страховщики могут инициировать пересмотр тарифов, увеличив базовый тариф или изменив территориальные коэффициенты. При этом он утверждает, что лишь небольшая часть выплат происходит напрямую через автосервисы, а большинство пострадавших получают компенсацию деньгами, зачастую суммы занижены по сравнению с реальными рыночными ценами на запчасти.

По его словам, учитывая инфляцию и текущую процентную ставку ЦБ, увеличение тарифов на 30% кажется вполне вероятным. Однако страховые компании пока опровергают его предположения.

В то же время в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому штраф за управление автомобилем без ОСАГО при повторном нарушении может возрасти до 3000-5000 рублей, что также влияет на общую ситуацию с обязательным страхованием.

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Источник: КП

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
07.10.2024
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