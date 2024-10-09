#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Впрыск непосредственный и распределенный – в чем разница? Какой выбрать?
9 октября
Впрыск непосредственный и распределенный – в чем разница? Какой выбрать?
Эксперты «За рулем» выяснили, какая конструкция...
Aurus стал автомобилем саммита стран СНГ
9 октября
Aurus стал автомобилем саммита стран СНГ
Большинство лидеров стран СНГ на саммите в...
Эти признаки раскроют реальный пробег автомобиля
9 октября
Эти признаки раскроют реальный пробег автомобиля
Эксперт Тимашов: Слишком маленький пробег...

Renault Sandero II на вторичке: что предложат за 700 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах Renault Sandero II с пробегом

Если вы ищете надежный и бюджетный хэтчбек на вторичном рынке (примерно за 700 тыс. рублей), найти альтернативу Renault Sandero будет непросто.

В эту сумму укладываются как модели первого поколения (10–11 лет), так и первые версии второго. Хотя последние и моложе, их пробеги могут быть больше.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Renault Sandero II на вторичном рынке
Renault Sandero II на вторичном рынке

Основное различие между первым и вторым поколениями заключается в дизайне. Оба автомобиля имеют общие элементы с седаном Logan, хотя их шасси не идентичны.

Длина хэтча составляет 4070 мм, клиренс – 155 мм, а объем багажника – 320 л.

Также доступна версия Stepway: ее клиренс на 20 мм больше в первом поколении, и на 40 мм – во втором.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Среди двигателей и трансмиссий провальных нет. Все моторы ходят 250–350 тысяч км. Гидроавтомат DP2 не самый удачный, но тоже выдерживает 250 тысяч.

Можно даже рискнуть и с роботом Easy’R – он достаточно долговечен по железу, хотя проблемы со сцеплением и актуаторами неизбежны. И продать потом машину с роботом намного сложнее.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Главные недостатки модели: совершенно недрайверская, быстро проявляется ржавчина, прозаичный салон, незатейливое оснащение – причем бедные комплектации покупали охотнее.

Это отчасти компенсируется очень выносливой подвеской, сдержанными ценами, недорогим содержанием, доступностью запчастей и простотой ремонта.

Есть еще шесть добротных некитайских хэтчбеков, о них читайте по ссылке.

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 7
09.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
0