Renault Sandero II на вторичке: что предложат за 700 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах Renault Sandero II с пробегом

Если вы ищете надежный и бюджетный хэтчбек на вторичном рынке (примерно за 700 тыс. рублей), найти альтернативу Renault Sandero будет непросто.

В эту сумму укладываются как модели первого поколения (10–11 лет), так и первые версии второго. Хотя последние и моложе, их пробеги могут быть больше.

Renault Sandero II на вторичном рынке

Основное различие между первым и вторым поколениями заключается в дизайне. Оба автомобиля имеют общие элементы с седаном Logan, хотя их шасси не идентичны.

Длина хэтча составляет 4070 мм, клиренс – 155 мм, а объем багажника – 320 л.

Также доступна версия Stepway: ее клиренс на 20 мм больше в первом поколении, и на 40 мм – во втором.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Среди двигателей и трансмиссий провальных нет. Все моторы ходят 250–350 тысяч км. Гидроавтомат DP2 не самый удачный, но тоже выдерживает 250 тысяч.

Можно даже рискнуть и с роботом Easy’R – он достаточно долговечен по железу, хотя проблемы со сцеплением и актуаторами неизбежны. И продать потом машину с роботом намного сложнее.

Главные недостатки модели: совершенно недрайверская, быстро проявляется ржавчина, прозаичный салон, незатейливое оснащение – причем бедные комплектации покупали охотнее.

Это отчасти компенсируется очень выносливой подвеской, сдержанными ценами, недорогим содержанием, доступностью запчастей и простотой ремонта.

Есть еще шесть добротных некитайских хэтчбеков, о них читайте по ссылке.