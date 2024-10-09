Aurus стал автомобилем саммита стран СНГ

Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве для передвижения выбрали Aurus

Прибывшие на саммит глав стран СНГ в Москве лидеры предпочли для передвижения ро городу российский автомобиль Aurus.

Во вторник в Кремле собрались президенты из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси, которые уехали с саммита на Аурусах. И только президент Азербайджана Ильхам Алиев предпочел лимузин Maybach.

Интересно, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который на неформальном саммите в Санкт-Петербурге в 2023 году ездил на белом Аурусе, в Москве выбрал черную модель.

Aurus — это серия роскошных автомобилей, которую разрабатывают по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с 2013 года. Проект направлен как использование в представительских целях и обновление автопарка государственных служащих, так и на коммерческое использование.

2 октября стало известно, что лидеры фракций ГД до конца года пересядут на Aurus.

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Источник: РИА Новости