Назвали сроки выпуска битопливной версии Lada Vesta

Дмитрий Костромин: Битопливную Lada Vesta запустят в первом квартале 2025 года

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, когда стоит ждать битопливную версию Lada Vesta.

Lada Vesta

В серию автомобиль собираются запустить в первом квартале 2025 года.

Дмитрий Костромин отметил, что Lada Vesta – приоритетный автомобиль для АВТОВАЗа. Он сообщил о планах выпустить в начале следующего года версию с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также Весте планируют вернуть полноценный климат-контроль и систему бесключевого доступа с карточкой вместо ключа. Также в следующем году ожидается выход модели Vesta Sport.

Кстати, сегодня в России стартовали продажи Lada Vesta с ESC и другими возвращенными функциями безопасности и комфорта. Впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон.

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Источник: «Российская газета»