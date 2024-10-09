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Назвали сроки выпуска битопливной версии Lada Vesta

Дмитрий Костромин: Битопливную Lada Vesta запустят в первом квартале 2025 года

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, когда стоит ждать битопливную версию Lada Vesta.

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Lada Vesta
Lada Vesta

В серию автомобиль собираются запустить в первом квартале 2025 года.

Дмитрий Костромин отметил, что Lada Vesta – приоритетный автомобиль для АВТОВАЗа. Он сообщил о планах выпустить в начале следующего года версию с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также Весте планируют вернуть полноценный климат-контроль и систему бесключевого доступа с карточкой вместо ключа. Также в следующем году ожидается выход модели Vesta Sport.

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Кстати, сегодня в России стартовали продажи Lada Vesta с ESC и другими возвращенными функциями безопасности и комфорта. Впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон.

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Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
09.10.2024
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54