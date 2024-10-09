Назвали сроки выпуска битопливной версии Lada Vesta
Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, когда стоит ждать битопливную версию Lada Vesta.
В серию автомобиль собираются запустить в первом квартале 2025 года.
Дмитрий Костромин отметил, что Lada Vesta – приоритетный автомобиль для АВТОВАЗа. Он сообщил о планах выпустить в начале следующего года версию с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также Весте планируют вернуть полноценный климат-контроль и систему бесключевого доступа с карточкой вместо ключа. Также в следующем году ожидается выход модели Vesta Sport.
Кстати, сегодня в России стартовали продажи Lada Vesta с ESC и другими возвращенными функциями безопасности и комфорта. Впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон.
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Источник: «Российская газета»