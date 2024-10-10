SAIPA покажет на Московском автосалоне в декабре три новинки: Shahin Plus, Sahand и Atlas

SAIPA локализует сборку автомобилей в Беларуси в 2025 году и выйдет на рынок РФ

Иранская автомобильная компания SAIPA собирается начать сборку своих автомобилей в Беларуси в 2025 году.

В ближайшие месяцы представители концерна поделятся планами по выходу на российский рынок. Зимой потребители смогут ознакомиться с новыми моделями, которые будут производиться на белорусском заводе.

SAIPA Shahin Plus

SAIPA намерена локализовать производство на заводе «Юнисон», и сейчас ведутся активные переговоры о возможности сборки. Сергей Вачинский, генеральный директор дистрибьютора SAIPA в России и Беларуси — компании «Лаки Кэренси», сообщил, что на Московском автосалоне в декабре планируется представить три модели: компактный Shahin Plus, среднеразмерный седан Sahand и хэтчбек Atlas, которые недавно были продемонстрированы на Минском автошоу.

Цены, озвученные в Беларуси, учитывают возможную сборку на заводе «Юнисон» и составляют 15 тыс. долларов за Shahin Plus, 13 тыс. долларов за Sahand и 12,5 тыс. долларов за Atlas. Вачинский добавил, что без локализации сборки иранских автомобилей в России их цена может оказаться неконкурентоспособной.

Первая информация о планах наладить сборку на заводе «Юнисон» появилась в конце 2023 года, когда был объявлен старт производства в 2024 году. В январе 2024 года в «Лаки Кэренси» также упомянули о возможности организовать выпуск иранских автомобилей на заводе в Татарстане, однако конкретные детали не были раскрыты.

Вчера иранский концерн Iran Khodro представил в России седан Tara и готов начать его производство в России.

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Источник: Autonews