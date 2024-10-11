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Необходимость назрела: в России хотят вернуть обязательный техосмотр

Эксперты автоотрасли предлагают вернуть обязательную процедуру прохождения ТО

В России с 2026 года необходимо вернуть процедуру обязательного технического осмотра (ТО) легковых автомобилей. Таким мнением поделились эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС).

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Вопрос о целесообразности возвращения ТО обсуждали накануне на круглом столе в Совете Федерации. Отмечается, что, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15 лет, а возраст почти 70% всех легковых машин – 10 лет.

«При этом необходимо обеспечить независимость операторов техосмотра от заинтересованных, в том числе коммерческих структур. Опыт со страховыми компаниями (когда им передали полномочия по выдаче диагностических карт) показал еще более удручающий опыт», – убежден участник АТИ, профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков.

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Особое внимание нужно уделять системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность, а именно: тормозным системам, рулевому управлению, элементам подвески, а также удерживающим устройствам (ремни и подушки безопасности), считают в АТИ. Проводивший круглый стол сенатор Валерий Васильев подчеркивает, что необходимо выяснить, насколько эффективно организован государственный контроль в этой сфере и соблюдают ли операторы требования аккредитации и правила проведения техосмотра.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 21
11.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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