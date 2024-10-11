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Покупка машины онлайн — кот в мешке или экономия времени?

Эксперты выяснили, почему россияне не хотят покупать автомобиль на маркетплейсе

Процесс покупки автомобиля на маркетплейсах имеет свои особенности, и одним из ключевых недостатков является отсутствие возможности осмотреть автомобиль «вживую» и пройти тест-драйв.

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Согласно данным ГК «АвтоСпецЦентр», только 12% респондентов готовы приобрести автомобиль дистанционно, а 67% россиян воспользуются услугами дилерских центров.

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Основным преимуществом приобретения автомобиля на маркетплейсе россияне назвали удобство и экономию времени. Машину можно выбрать онлайн, так же оплатить ее и организовать доставку. Несмотря на то что на таких платформах зачастую предлагаются различные акции и программы лояльности, большинство россиян все-таки пока не готовы к таким покупкам, несмотря на потенциальную выгоду.

Одним из факторов, сдерживающих онлайн-покупку автомобиля, является необходимость полной предоплаты. Отсутствие кредитных программ и трейд-ин вынуждает 74% потенциальных покупателей отказываться от покупки машины на маркетплейсе.

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Также причиной отказа от покупки автомобиля онлайн россияне назвали отсутствие индивидуального подхода (23%). Эксперты пришли к выводу, что при онлайн-формате отсутствует необходимый уровень доверия, который присутствует в традиционных дилерских центрах, поэтому массовый переход к покупке автомобилей посредством маркетплейсов в России в обозримом будущем маловероятен.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
11.10.2024
Фото:Depositphotos
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