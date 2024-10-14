В Россию привезли бюджетный Suzuki с надежным мотором: известна цена

В РФ поступили в продажу новые Suzuki Baleno по цене от 2,25 млн рублей

В Россию продолжают поставлять доступный японский автомобиль Suzuki Baleno. Цена хэтчбека начинается сейчас от 2,25 млн рублей.

За столько машины продают мультибрендовые автосалоны из Москвы и Севастополя, а также частник из города Каменск-Уральский Свердловской области.

В комплектацию входят кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, проекция на лобовое стекло, светодиодные фары с датчиком света, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, подогрев всех сидений и другое.

Suzuki Baleno

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»