#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Evolute i-Pro
14 октября
В России упала цена на самый доступный автомобиль Evolute
Электроседан Evolute i-Pro в октябре подешевел...
Эксперт рассказала, как определить опасное вождение
14 октября
Эксперт рассказала, как определить опасное вождение
Соловьева: К доказательствам опасного вождения...
Suzuki Baleno
14 октября
В Россию привезли бюджетный Suzuki с надежным мотором: известна цена
В РФ поступили в продажу новые Suzuki Baleno по...

В Россию привезли бюджетный Suzuki с надежным мотором: известна цена

В РФ поступили в продажу новые Suzuki Baleno по цене от 2,25 млн рублей

В Россию продолжают поставлять доступный японский автомобиль Suzuki Baleno. Цена хэтчбека начинается сейчас от 2,25 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

За столько машины продают мультибрендовые автосалоны из Москвы и Севастополя, а также частник из города Каменск-Уральский Свердловской области.

В комплектацию входят кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, проекция на лобовое стекло, светодиодные фары с датчиком света, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, подогрев всех сидений и другое.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 5
14.10.2024
Фото:Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
0