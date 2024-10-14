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На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
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На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
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На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма

Названы регионы РФ, где покупатели машин чаще всего предъявляют претензии

В последнее время на российском авторынке наблюдается рост количества рекламаций, то есть претензий к продавцам новых автомобилей. Об этом источник пишет со ссылкой на компанию «К.Л. Лигал Солюшнз», занимающуюся защитой автобизнеса в спорах с потребителями. Компания констатирует повышение активности покупателей и появление в ряде регионов потребительского экстремизма.

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Напомним, по статье 18 Закона о защите прав потребителей (ЗОЗПП), если покупатель машины обнаруживает недостатки у товара, он вправе потребовать у продавца замены со снижением цены, срочного исправления недостатков или возмещения расходов по их устранению, а также может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной суммы.

Автомобиль считается технически сложным товаром, и если у него есть подпадающие под гарантию недостатки, в течение 15 дней после покупки уже можно требовать расторжения договора купли-продажи или замены на другой автомобиль.

Основания для расторжения договора купли-продажи:

  • наличие существенного недостатка в автомобиле;
  • нахождение в гарантийном ремонте более 45 дней;
  • невозможность использования машины более 30 дней из-за гарантийного ремонта.

Суд может признать, что что-то из этих оснований имело место, а продавец это не признал – и тогда истец вправе требовать 1% от стоимости машины за каждый день с того дня, как его требования не были удовлетворены. Для понимания: если машина стоит 2 млн рублей, это 20 тысяч в день. Более того, при вынесении решения суд, как правило, назначает штраф в пользу потребителей (статья 13 ЗОЗПП) в размере 50% стоимости товара.

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Потребительский экстремизм проявляется в том, что потребитель, согласно действующему закону, при возврате автомобиля вправе потребовать возврат суммы большей – в соответствии с ценой машины на момент расторжения договора, пишет источник. По данным вышеупомянутой компании, потребительская активность зашкаливает в Самарской и Саратовской областях, а также в Краснодаре – покупатели там «особо коварные». Есть особая категория лиц, которая специально приобретает автомобили с недостатками для того, чтобы потом через суд вытребовать себе компенсацию.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
14.10.2024
Фото:Depositphotos
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