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Дилеры снова переписали цены на автомобили Geely: сколько они стоят

В России на ₽16-106 тыс. второй раз за месяц подорожали машины бренда Geely

В России увеличились цены сразу на все модели автомобилей Geely в пределах от 45 до 106 тысяч рублей, то есть от 1,7% до 2,4%.

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На 45 тысяч подорожал седан Emgrand. Комплектация Standard стоит, как и ранее, 2 112 990 рублей, а остальные цены повысились – от 2 217 990 до 2 637 990 рублей.

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Новый кроссовер Cityray и компактный Coolray стали дороже на 61 тысячу рублей. Но минимальные цены остались прежними: у Cityray они стартуют от 2 699 990 рублей, а на Coolray – от 2 639 990 рублей. Остальные версии Cityray подорожали в пределах от 3 000 990 до 3 160 990 рублей, Coolray – от 2 810 990 до 3 040 990 рублей.

Кроссовер Okavango и среднеразмерный Atlas Pro стали дороже на 70 тысяч за исключением базовых комплектациях. Geely Okavango стоит от 3 748 990 рублей, а Geely Atlas Pro – от 3 026 990 до 3 536 990 рублей.

Кроссовер Atlas нового поколения (кроме базовой комплектации) подорожал на 73 тысячи рублей и стоит от 3 566 990 до 3 866 990 рублей.

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У кроссовера Monjaro подорожали две его комплектации из трех. Прежняя цена осталась только у базовой версии (4 326 990 рублей). Две другие выросли на 106 тысяч рублей и стали стоить 4 732 990 и 4 932 990 рублей.

1 октября 2024 года цены на четыре кроссовера и два седана Geely выросли на 38–64 тысячи рублей (от 1,1% до 2,6%).

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 23
14.10.2024
Фото:Zuma\TASS
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