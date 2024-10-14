1,5 л, вариатор: этот привычный надежный седан Hyundai стоит менее ₽2 млн
Знакомый россиянам седан Hyundai Elantra продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Сейчас хорошо оснащенную машину можно купить за 1,82 млн рублей. Столько за Elantra 2024 г. в., привезенную из Киргизии, просит продавец из Казани.
У автомобиля кожаный салон, климат- и круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, цифровая приборная панель, медиасистема с крупным экраном и прочие опции. В Сыктывкаре автомобиль в той же комплектации продают за 2 млн рублей.
Другой продавец из Казани привез партию Hyundai Elantra, автомобили предлагаются за 2,15-2,2 млн рублей.
Elantra оказалась дешевле Москвича 6 и топовых версий Lada Vesta.
Все Hyundai Elantra оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 115 л. с. и вариатором. Габариты седана актуального поколения — 4680×1810×1430 мм при колесной базе 2720 мм.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.
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Источник: «Автоновости дня»