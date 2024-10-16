Турбомотор 1.5 и 7-ступенчатый робот — этот кроссовер выглядит дороже, чем стоит

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах кроссовера Geely Cityray

Cityray построен на той же платформе ВМА, что и Coolray. Хотя кроссовер перешел от упругой балки к независимой задней подвеске, полного привода у него не предусмотрено.

Geely Cityray

В отличие от Cityray, старший брат – Atlas – использует более современную архитектуру CMA, разработанную с участием инженеров Volvo, и оснащен полным приводом.

Однако стоит отметить, что и ценовой диапазон у моделей различается: у Geely Cityray он начинается от 2,7 млн рублей, в то время как новый Atlas предлагают от 2,9 млн рублей.

Мнение специалиста

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Силовая установка у моделей Coolray и Cityray одинаковая без всяких оговорок. Турбо-«четверка» 1.5 развивает 147 л.с. Она работает в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями.

По паспорту Cityray тяжелее на 113 кг, но бодрости это у него не отняло. Разгон до сотни занимает 8,9 с.

Стилистически Cityray – это Geely Atlas в слегка уменьшенном масштабе, их даже можно спутать. И владельцам Ситирея наверняка будет лестно, что их автомобиль принимают за более дорогой.

Cityray на 160 мм короче Атласа и на 76 мм меньше по расстоянию между осями. И одновременно больше Кулрея на 130 и 101 мм соответственно.

В салоне Ситирея установлен стильный и довольно большой вертикальный планшет, а фоновая подсветка интерьера выполнена более продуманно, чем в Atlas: она не отражается в передних стеклах.

Geely Cityray

В стандартный зимний пакет входят обогрев передних сидений, руля, форсунок и зоны покоя дворников. Во второй комплектации добавляются обогрев задних сидений и полный обогрев ветрового стекла.

Подробнее о городском кроссовере читайте в материале «4,5 метра, 147 сил и 8,9 секунды до сотни — чем хорош новый Geely».

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