УАЗ рассекретил график будущих новинок

В ноябре 2024 года выйдет УАЗ Хантер с мотором от Патриота

Ульяновский автозавод раскрыл сроки выхода обновленных моделей. Уже в ноябре выйдет обновленный внедорожник Хантер с 2,7-литровым 149-сильным бензиновым мотором от УАЗа Патриот.

Следующая новинка – фургон УАЗ Профи с дизельным двигателем, такая машина появится «в перспективе первых месяцев 2025 года». Поначалу новым двигателем будут оснащаться только заднеприводные версии, позже дизельный мотор получат и полноприводные Профи.

Затем выйдет одна из самых ожидаемых новинок – модернизированный УАЗ Патриот с 2,0-литровым дизельным мотором и новой коробкой передач. Вероятно, это будет новая 6-ступенчатая МКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Autonews.ru