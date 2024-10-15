#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ рассекретил график будущих новинок
15 октября
УАЗ рассекретил график будущих новинок
В ноябре 2024 года выйдет УАЗ Хантер с мотором...
В России подорожали три популярные модели Haval
15 октября
В России подорожали три популярные модели Haval
Haval в России поднял цены на M6, H3 и H9 на...
Omoda E5
15 октября
Стало известно, когда в России появится первый электрокар Omoda
Omoda изменила планы по запуску на рынке РФ...

УАЗ рассекретил график будущих новинок

В ноябре 2024 года выйдет УАЗ Хантер с мотором от Патриота

Ульяновский автозавод раскрыл сроки выхода обновленных моделей. Уже в ноябре выйдет обновленный внедорожник Хантер с 2,7-литровым 149-сильным бензиновым мотором от УАЗа Патриот.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Следующая новинка – фургон УАЗ Профи с дизельным двигателем, такая машина появится «в перспективе первых месяцев 2025 года». Поначалу новым двигателем будут оснащаться только заднеприводные версии, позже дизельный мотор получат и полноприводные Профи.

Затем выйдет одна из самых ожидаемых новинок – модернизированный УАЗ Патриот с 2,0-литровым дизельным мотором и новой коробкой передач. Вероятно, это будет новая 6-ступенчатая МКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 7
15.10.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0