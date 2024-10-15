Обновленный Bestune В70 получит в России три комплектации и два двигателя на выбор

FAW раскрыл комплектации нового Bestune В70 для России

Новый лифтбек Bestune В70 скоро поступит в продажу в России. Производитель раскрыл подробности о моторах и оснащении автомобиля.

В РФ новый Bestune B70 получит три комплектации: Enjoyment, Prestige и Master, а также два силовых агрегата, объемом 1,5 л и 2,0 л. Базовый 169-сильный мотор работает с 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач. Двухлитровый турбированный мотор мощностью 224 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

FAW Bestune В70

Базовая версия Enjoyment включает панорамный люк на крыше, наружные зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием, датчики дождя и света, многофункциональное кожаное рулевое колесо, климат-контроль, подогрев передних сидений, отделку кресел кожей и микрофиброй. Также в оснащение входят 12,3-дюймовая мультимедийная система, 7-дюймовая ЖК-панель приборов, точка доступа Wi-Fi, система бесключевого доступа, запуск двигателя нажатием кнопки и встроенный регистратор.

FAW Bestune В70

В старшей версии Prestige предусмотрено множество умных помощников, адаптивный круиз-контроль, работающий во всех скоростных диапазонах, электропривод багажника. Комплектация Master получила максимальный набор электронных помощников, дополнительные боковые шторки безопасности спереди и сзади, передние парктроники, беспроводную зарядку и возможность использования смартфона в качестве ключа.

FAW Bestune В70

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Autonews.ru