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В России взлетели продажи пикапов

«Автостат Инфо»: JAC стал лидером продаж на рынке пикапов

В сентябре текущего года в РФ было продано 2749 новых пикапов, что на 58% больше, чем годом ранее. За три квартала 2024 года было реализовано 20,5 тыс. ед. (+ 68%).

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В сентябре лидером продаж в сегменте новых пикапов стал бренд JAC: рост продаж на 47% по сравнению с началом осени 2023 года (637 единиц).

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На втором месте концерн Great Wall (рост продаж на 54% – до 530 ед.). На третьей строчке Changan (410 проданных пикапов, что на 128% больше, чем в сентябре прошлого года). В топ-5 также вошли российские Sollers (328 ед.) и УАЗ (302 ед.; +5%).

В модельном рейтинге в сентябре 2024 года лидером стал пикап Great Wall Poer Kingkong (рост продаж на 246%, до 519 ед.). Далее следует Changan Hunter Plus: 407 авто, что на 126% больше, чем в сентябре 2023 года. На третьем месте модель JAC T9 с результатом 381 ед. Следом идут Sollers ST6 (328 ед.) и УАЗ «Пикап» (302 ед.; +5%).

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автостат Инфо

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
16.10.2024
Фото:Unsplash
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