#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Столько не жалеют автовладельцы на подготовку машины к зиме
19 октября
Столько не жалеют автовладельцы на подготовку машины к зиме
Авито: россияне тратят на подготовку...
Toyota Classic 1996 года
19 октября
В России продают редчайшую уникальную Тойоту за 6 миллионов рублей
Один из ста Toyota Classic 1996 года продают В...
Интерьер Honda Vezel
19 октября
Бюджетный японский кроссовер теперь можно купить в России намного дешевле «китайцев»
Дилеры привезли в Россию кроссоверы Honda Vezel...

Столько не жалеют автовладельцы на подготовку машины к зиме

Авито: россияне тратят на подготовку автомобилей к зиме около 20 тысяч рублей

Эксперты из Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 5 тысяч автовладельцев, чтобы выяснить, как проходит подготовка личных автомобилей к зимнему сезону.

Почти половина участников опроса (48%) планируют завершить необходимые приготовления до конца октября, до наступления первых холодов.

Рекомендуем
Синоптик рассказал, почему не стоит торопиться с заменой резины

Наиболее распространенной мерой среди респондентов (79%) является замена летних шин на зимние. Более половины опрошенных (54%) считают важным обновление жидкости для стеклоомывателя, а 53% – замену масла в двигателе или коробке передач. Также 39% россиян планируют проверить аккумулятор, 28% – заменить дворники, а 27% – провести диагностику системы отопления.

В этом году важным аспектом является подготовка к непогоде: четверть респондентов собираются приобрести щетку для чистки автомобиля и скребок для льда, а 17% – лопату для уборки снега. Большинство россиян узнают о новых автомобильных товарах от знакомых (56%) и через рекламу на классифайдах и маркетплейсах (25%).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В прошлом году 28% россиян потратили на подготовку автомобиля к зиме до 10 000 рублей, а 24% – до 20 000 рублей. Женщины в этом процессе потратили больше, чем мужчины: 22 651 рубль против 17 593 рублей. Также 17% респондентов сообщили, что их расходы составили до 30 000 рублей, а 9% – до 40 000 рублей. Около 6% россиян потратили около 50 000 рублей, а 4% – еще больше. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще тратят значительные суммы на зимнюю подготовку своих автомобилей.

49% предпочитают приобретать автомобильные товары в офлайн-магазинах, в то время как 39% делают это в специализированных интернет-магазинах. 12% опрошенных планируют купить зимние принадлежности на платформах объявлений, и этот вариант особенно популярен среди молодежи до 24 лет.

Несмотря на первый снег в Москве (выпал 14 октября), москвичам пока не советуют менять резину на зимнюю – и вот почему.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 11
19.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0