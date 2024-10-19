Столько не жалеют автовладельцы на подготовку машины к зиме

Авито: россияне тратят на подготовку автомобилей к зиме около 20 тысяч рублей

Эксперты из Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 5 тысяч автовладельцев, чтобы выяснить, как проходит подготовка личных автомобилей к зимнему сезону.

Почти половина участников опроса (48%) планируют завершить необходимые приготовления до конца октября, до наступления первых холодов.

Наиболее распространенной мерой среди респондентов (79%) является замена летних шин на зимние. Более половины опрошенных (54%) считают важным обновление жидкости для стеклоомывателя, а 53% – замену масла в двигателе или коробке передач. Также 39% россиян планируют проверить аккумулятор, 28% – заменить дворники, а 27% – провести диагностику системы отопления.

В этом году важным аспектом является подготовка к непогоде: четверть респондентов собираются приобрести щетку для чистки автомобиля и скребок для льда, а 17% – лопату для уборки снега. Большинство россиян узнают о новых автомобильных товарах от знакомых (56%) и через рекламу на классифайдах и маркетплейсах (25%).

В прошлом году 28% россиян потратили на подготовку автомобиля к зиме до 10 000 рублей, а 24% – до 20 000 рублей. Женщины в этом процессе потратили больше, чем мужчины: 22 651 рубль против 17 593 рублей. Также 17% респондентов сообщили, что их расходы составили до 30 000 рублей, а 9% – до 40 000 рублей. Около 6% россиян потратили около 50 000 рублей, а 4% – еще больше. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще тратят значительные суммы на зимнюю подготовку своих автомобилей.

49% предпочитают приобретать автомобильные товары в офлайн-магазинах, в то время как 39% делают это в специализированных интернет-магазинах. 12% опрошенных планируют купить зимние принадлежности на платформах объявлений, и этот вариант особенно популярен среди молодежи до 24 лет.

Несмотря на первый снег в Москве (выпал 14 октября), москвичам пока не советуют менять резину на зимнюю – и вот почему.

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