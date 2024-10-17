Названы самые частые ошибки механиков при сезонном шиномонтаже

Эксперт Стасюк: процесс замены колес в небольших мастерских нужно контролировать

При сезонной «переобувке» в небольших шинных мастерских необходимо контролировать весь процесс, рекомендует начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк. Он пояснил, что в таких мастерских могут не придерживаться стандартов выполнения работ.

Эксперт рассказал, что, если для установки шины (особенно с низким профилем или технологией RunFlat, что усложняет процесс) мастер прикладывает значительные усилия или просит помощи коллег, нужно убедиться, что сама шина и диск при этом не получили повреждений.

Также в процессе балансировки нужно отследить, чтобы при вращении колеса на стенде не было биения (так называемой «восьмерки»), что укажет на необходимость правки диска.

У автослесаря нужно уточнить, установлено ли давление в шинах согласно рекомендациям производителя автомобиля.

После установки собранных колес на автомобиль следует проследить контроль затяжки мастером каждого из колесных болтов динамометрическим ключом, подытожил Стасюк.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета