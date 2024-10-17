#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Oting представила новинку под названием Palasso
17 октября
Oting представила новинку под названием Palasso
В Россию приехал пикап-хардтоп Oting Palasso с...
Geely Cowboy
17 октября
Представлен новый «легкий» внедорожник Geely
Компания Geely опубликовала фото нового...
Популярный корейский кроссвэн обновили, и он доступен в России по параимпорту
17 октября
Популярный корейский кроссвэн обновили, и он доступен в России по параимпорту
В Россию завезли обновленный Kia Carnival 2024...

Названы самые частые ошибки механиков при сезонном шиномонтаже

Эксперт Стасюк: процесс замены колес в небольших мастерских нужно контролировать

При сезонной «переобувке» в небольших шинных мастерских необходимо контролировать весь процесс, рекомендует начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк. Он пояснил, что в таких мастерских могут не придерживаться стандартов выполнения работ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Как не угробить автомобиль на осенней дороге — одно простое правило

Эксперт рассказал, что, если для установки шины (особенно с низким профилем или технологией RunFlat, что усложняет процесс) мастер прикладывает значительные усилия или просит помощи коллег, нужно убедиться, что сама шина и диск при этом не получили повреждений.

Также в процессе балансировки нужно отследить, чтобы при вращении колеса на стенде не было биения (так называемой «восьмерки»), что укажет на необходимость правки диска.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

У автослесаря нужно уточнить, установлено ли давление в шинах согласно рекомендациям производителя автомобиля.

После установки собранных колес на автомобиль следует проследить контроль затяжки мастером каждого из колесных болтов динамометрическим ключом, подытожил Стасюк.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 24
17.10.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0