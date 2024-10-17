После критики качества своей продукции УАЗ рассказал, как улучшает авто для СВО

УАЗ перечислил 10 улучшений автомобилей, идущих на СВО

После критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) пояснили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты, передает «Газета.Ru».

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения, усовершенствовали: систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», – сообщили в пресс-службе Sollers.

Также в компании заявили, что модифицировали багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.

Уточняется, что в новых российских регионах Ульяновский автозавод открыл более 40 сервисных станций, сформировал склад запчастей.

УАЗ-390995-565-04

В сентябре сенатор Дмитрий Рогозин жестко раскритиковал качество машин марки УАЗ, которые поставляют на СВО. Он заявил, что у некоторых бракованных машин отваливаются различные детали. Также он предложил директору и технологам УАЗа приехать на СВО и разобраться с причинами брака поставляемой техники.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Газета.Ru»