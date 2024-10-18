Скоро в России появится новый крутой минивэн (возможно, в 2025 году)

Компания «Соллерс» будет продавать в России минивэн RF8, основанный на модели JAC

Базой для минивэна Sollers RF8 стал JAC Refine RF8 – наиболее оснащенная и самая дорогая в линейке модель бренда.

Эта довольно свежая машина была представлена в Китае в августе 2023 года и конкурирует с такими известными минивэнами, как Buick GL8, GAC Trumpchi M8 и Honda Odyssey.

Минивэн Sollers RF8

RF8 — переднеприводный автомобиль, оснащенный бензиновым турбомотором объемом 2 литра, мощностью 224 л.с., в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Его длина составляет 5,2 м, ширина – 1,98 м, высота – 1,83 м, а колесная база – 3,1 м. Автомобиль вмещает до семи человек на трех рядах кресел.

В его оснащение входят: двухзонный климат-контроль спереди и однозонный климат-контроль сзади; комфортабельные сиденья второго ряда с обогревом, вентиляцией и встроенным массажером, с электроприводом и оттоманками для ног; система кругового обзора; два люка на крыше; два мультимедийных экрана; беспроводная зарядка для телефона; система контроля усталости водителя; мониторинг слепых зон и т.д.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Почем? Это, безусловно, главный вопрос. Цен, как вы понимаете, нет. Но я могу предположить, что этот пятиметровый минивэн будет самым доступным среди всех машин в этом классе, которые официально продаются на российском рынке. Предполагаю, что машина выйдет в продажу в 2025 году.

Ранее о планах по производству минивэна заявил и АВТОВАЗ.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram