#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продажи BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz рухнули: раскрыты причины
21 октября
Продажи BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz рухнули: раскрыты причины
Bloomberg: Китайские бренды обрушили продажи...
Рынок мотоциклов вырос за год в России почти на 60% – эксперты назвали причины
21 октября
Рынок мотоциклов вырос за год в России почти на 60% – эксперты назвали причины
Автоэксперт Смоляков назвал причину рекордных...
Российский внедорожник Комбат — как он едет?
21 октября
Российский внедорожник Комбат — как он едет?
«За рулем» рассказал, как российский...

Оформить ДТП скоро станет еще проще

В Госдуму внесен законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги

В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал Госуслуги для всех владельцев ОСАГО.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В пояснительной записке к проекту федерального закона указано, что он разработан с целью интеграции цифрового сервиса Госуслуги.Авто и федеральной государственной информационной системы для улучшения взаимодействия между информационными системами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в электронном формате.

Минцифры РФ уже запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», который позволяет водителям – участникам ДТП оформлять извещение без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Особый порядок вступления в силу положений законопроекта обусловлен готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА, что исключает необходимость периода адаптации к новому регулированию.

Также недавно на сайте Госуслуг появилась возможность оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД. Уведомления о поездках водители получат в личном кабинете на сайте Госуслуги и там же смогут оплатить.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Прайм

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
21.10.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0