Оформить ДТП скоро станет еще проще

В Госдуму внесен законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги

В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал Госуслуги для всех владельцев ОСАГО.

В пояснительной записке к проекту федерального закона указано, что он разработан с целью интеграции цифрового сервиса Госуслуги.Авто и федеральной государственной информационной системы для улучшения взаимодействия между информационными системами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в электронном формате.

Минцифры РФ уже запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», который позволяет водителям – участникам ДТП оформлять извещение без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

Особый порядок вступления в силу положений законопроекта обусловлен готовностью страховщиков к подключению своих информационных систем к ЕСИА, что исключает необходимость периода адаптации к новому регулированию.

Также недавно на сайте Госуслуг появилась возможность оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД. Уведомления о поездках водители получат в личном кабинете на сайте Госуслуги и там же смогут оплатить.

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Источник: Прайм