Российский внедорожник Комбат — как он едет?

«За рулем» рассказал, как российский внедорожник Комбат ведет себя на ходу

На выставке «Армия-2024» представлен прототип большого рамного внедорожника Комбат. Это уже третий образец из серии: в 2021 году молодежное КБ МГТУ имени Баумана показало прототип Стрела, унифицированный с полноприводной ГАЗелью, год спустя появилась еще одна Стрела – на шасси перспективного полноприводного Соболя NN, а нынешний Комбат сделан уже на платформе серийного Соболя NN 4х4.

Под капотом у Комбата – выпускаемый в Нижнем Новгороде 2,5‑литровый турбодизель с отдачей 149 л. с. и 420 Н·м. Главному редактору «За рулем» удалось детально познакомиться с автомобилем и опробовать его на ходу.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– От угловатого автомобиля буквально веет суровостью. Он и едет «сурово» – хотя, как мне показалось, более мягко, нежели Соболь NN. Ведь у Соболя рессорная задняя подвеска, а у Комбата – пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

И центр тяжести чуть ниже, поскольку у Комбата оригинальная рама: она не плоская, а ломаная – в пределах колесной базы она ниже примерно на 15 см – чтобы опустить пол салона. Без потери геометрической проходимости удалось сделать машину комфортнее.

Геометрическая проходимость даже лучше! Колесную базу сократили на 35 мм (это мизер), но благодаря 18-дюймовым колесам клиренс увеличился до 250 мм!

В остальном это плоть от плоти Соболь: новая 6-ступенчатая коробка, жестко подключаемый полный привод (межосевого дифференциала нет), двухступенчатая планетарная раздаточная коробка с сумасшедшим передаточным отношением 2,8 на нижнем ряду. Зверь-машина!

Как отметил Кадаков, габариты Комбата определило базовое шасси: при длине 5,1 м (с висящей сзади запаской – 5,3 м) и ширине 2,05 м он крупнее таких монстров, как Tank 700 и Land Cruiser 300. Высота Комбата без багажных рейлингов – почти 2 метра (заедет в гараж и в паркинг), с рейлингами – на несколько сантиметров выше.

Полный рассказ о внедорожнике Комбат – в новой статье «За рулем»!

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