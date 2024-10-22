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На авторынок России официально выходит отлично оснащенный «китаец» дешевле 2 млн рублей

Стоимость Jetour X50 в России составит 2-2,4 млн рублей

Китайская марка Jetour раскрыла российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в начальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В базе Jetour X50 оснащен атмосферником 1.5 мощностью 113 л.с. и МКП. В списке оснащения подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический ручной тормоз, климатическая установка с ручным управлением.

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X50 в средней комплектации стоит 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом, а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами автомобиль стоит 2,44 млн рублей.

Jetour X50
Jetour X50

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба Jetour

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Jetour
Количество просмотров 9
22.10.2024
Фото:Depositphotos | Jetour
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