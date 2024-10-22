На авторынок России официально выходит отлично оснащенный «китаец» дешевле 2 млн рублей

Стоимость Jetour X50 в России составит 2-2,4 млн рублей

Китайская марка Jetour раскрыла российские цены нового кроссовера X50. Рекомендованная цена автомобиля в начальной комплектации составляет 1,99 млн рублей.

В базе Jetour X50 оснащен атмосферником 1.5 мощностью 113 л.с. и МКП. В списке оснащения подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, электрический ручной тормоз, климатическая установка с ручным управлением.

X50 в средней комплектации стоит 2,29 млн рублей. Такой автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом, а к его оснащению добавлены светодиодные фары, электропривод водительского кресла и площадка для зарядки смартфонов. В максимальной комплектации с теми же агрегатами автомобиль стоит 2,44 млн рублей.

Jetour X50

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Источник: пресс-служба Jetour