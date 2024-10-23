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Знакомый «американец» снова в России по цене Lada Vesta

В России появились в продаже новые Chevrolet Spark по цене от 1,64 млн рублей

Знакомый россиянам хэтчбек Chevrolet Spark продолжают завозить в страну по параллельному импорту. Цены на автомобиль сейчас стартуют от 1,64 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

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За такую сумму новый Spark 2022 г. в. за 3-7 недель привезет под заказ компания из Владивостока. Это будет версия с базовым 1,0-литровым мотором мощностью 75 л.с. и вариатором. У автомомбиля отделанные экокожей сиденья, мультируль, бортовой компьютер, штатная магнитола с небольшим дисплеем, кондиционер и минимум один USB-порт для зарядки гаджетов.

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

Chevrolet Spark с 1,3-литровым двигателем и АКП есть в наличии у дилеров в Тюмени и Воронеже. Эта версия стоит 1,7-1,78 млн рублей соответственно.

Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 15
23.10.2024
Фото:Chevrolet
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