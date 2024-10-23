«Лишь бы было на чем ездить»: какие б/у автомобили чаще всего покупают россияне

Эксперт Шапарин ответил, почему россияне массово скупают «семерки» с пробегом

ВАЗ-2107 стал самым продаваемым автомобилем с пробегом у россиян в сентябре, так как у большинства людей нет денег на нормальную подержанную машину, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Так что если "припекает", берут самое дешевое из того, что имеется. "Семерки»" стоят по 100-150 тысяч рублей, можно и дешевле найти. Вот их и расхватывают – лишь бы было на чем ездить», – высказал мнение эксперт.

ВАЗ-2107

Также он уточнил, что в сентябре граждане начали массово покупать новые легковушки, чтобы успеть до повышения утильсбора. Шапарин прибавил, что внимание покупателей, у которых не было на это средств, сосредоточилось вокруг самых дешевых машин.

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Источник: kp.ru