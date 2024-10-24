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Срок обжалования штрафов ГИБДД продлили в России

В Совфеде одобрили законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД

Совет Федерации на пленарном заседании 23 октября одобрил проект закона об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Согласно нововведению, срок обжалования будет исчисляться не сутками, а днями.

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Поправки в статью 30.3 КоАП говорят о том, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

Если окончание срока приходится на нерабочий день, он будет переноситься на первый после него рабочий день.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: сайт Совета Федерации

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 17
24.10.2024
Фото:
«За рулем»
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