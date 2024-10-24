Срок обжалования штрафов ГИБДД продлили в России

В Совфеде одобрили законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД

Совет Федерации на пленарном заседании 23 октября одобрил проект закона об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Согласно нововведению, срок обжалования будет исчисляться не сутками, а днями.

Поправки в статью 30.3 КоАП говорят о том, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

Если окончание срока приходится на нерабочий день, он будет переноситься на первый после него рабочий день.

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Источник: сайт Совета Федерации