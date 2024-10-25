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Geely и Lada устроили ценовую войну

В Белоруссии начались ценовые войны между Geely и Lada за покупателя

Geely и Lada в Белоруссии устроили ценовую войну в стремлении привлечь покупателей для автомобилей Geely Emgrand и Lada Granta.

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Один из дилеров Geely в Белоруссии рассказал о рекордном снижении цены на седан Geely Emgrand, после которого автомобиль можно купить по цене от 54,5 тыс. белорусских рублей (1,6 млн российских рублей). На это АВТОВАЗ ответил введением специальных цен на автомобили Lada Granta и Vesta, пишет Quto.

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Так, универсал Lada Vesta SW можно купить за 48,7 тыс. белорусских рублей (1,42 млн российских). В такую сумму оцениваются автомобили из новой партии, снабженные системой стабилизации.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
25.10.2024
Фото:Depositphotos
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