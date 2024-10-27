КАМАЗ представил водородомобиль Чистогор

КАМАЗ и АФК «Система» показали прототип грузовика Чистогор на водороде

На недавней Международной конференции по водородной энергетике в Москве автозавод КАМАЗ и Центр водородных технологий АФК «Система» представили совместно разработанный грузовик КАМАЗ-53193 Чистогор с силовой установкой на водороде. Получается, КАМАЗ опережает собственные планы – первый водородомобиль они собирались представить только в 2025-м...

Однако сама тема семейства «Чистогор», включающего и электрические, и водородные грузовики коммунального назначения, ведется КАМАЗом с 2020 года – например, простую (не водородную) «электричку» презентовали в 2021-м и планировали запускать в серию в 2023-м... В 2023-м появился только логотип, однако работы продолжались.

Показанный сейчас КАМАЗ-53193 Чистогор с силовой установкой на водороде имеет кабину К5 в «городском» варианте с низкой посадкой (запущена в производство в феврале 2024-м), за которой вместо отсутствующего спального отделения располагается блок резервуаров для водорода. Большего по официальному фото сказать невозможно.

Зато известно, что заправка занимает 5-6 минут. Благодаря химической реакции в топливных элементах Чистогора, дающей электроэнергию, машина грузоподъемностью более 20 тонн способна проехать на одной заправке до 500 км. Водородные развозные грузовики считаются перспективной нишей: КПД высокий, выбросов ноль.

До конца года прототип будет тестироваться на полигоне, после чего грузовая техника на водороде, в том числе беспилотная, может появиться на дороге, говорят на КАМАЗе. Предполагается, что водородные грузовики будут оснащены блоками топливных элементов российского производства, которое планируется наладить уже в следующем году.

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