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КАМАЗ запускает производство новой кабины — известна модель!

В Набережных Челнах начнут выпуск кабины новейшего грузовика КАМАЗ-63934

КАМАЗ готовится к запуску производства еще одного каркаса кабины для грузовиков поколения К5. В пресс-службе предприятия говорят, что эта кабина станет основой для пожарного автомобиля, а также для городских развозных машин – по всей вероятности, стоящих чуть выше по грузоподъемности, чем семейство Компас.

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На заводе отмечают, что новые модели будет отличать низкая посадка кабины. Можно также заметить, что сама кабина будет короче, чем те, что применяются ныне на грузовиках К5 – на ней не будет спального отделения позади кресел, в чем и состоит отличие по каркасу.

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Напомним, ровно два года назад прототип пожарного автомобиля на базе перспективного КАМАЗ-63934 4x2, имевший короткую и низко посаженную кабину, показывала миасская компания «Приоритет» (на фото), давно сотрудничающая с КАМАЗом в постройке спецтехники. Спустя несколько месяцев похожие автомобили на той же платформе демонстрировал и сам КАМАЗ.

Прототип пожарной машины на базе КАМАЗ-63934, 2022 год
Прототип пожарной машины на базе КАМАЗ-63934, 2022 год

Сейчас на предприятии говорят, что грядущей весной на прессово-рамный завод должна придти штамповая оснастка, ее испытания стартуют в мае, а осенью завод выпустит первые кабины, готовые к сборке грузовиков нового поколения.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:prioritetmiass.ru
Количество просмотров 2
06.02.2024
Фото:prioritetmiass.ru
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