КАМАЗ запускает производство новой кабины — известна модель!

В Набережных Челнах начнут выпуск кабины новейшего грузовика КАМАЗ-63934

КАМАЗ готовится к запуску производства еще одного каркаса кабины для грузовиков поколения К5. В пресс-службе предприятия говорят, что эта кабина станет основой для пожарного автомобиля, а также для городских развозных машин – по всей вероятности, стоящих чуть выше по грузоподъемности, чем семейство Компас.

На заводе отмечают, что новые модели будет отличать низкая посадка кабины. Можно также заметить, что сама кабина будет короче, чем те, что применяются ныне на грузовиках К5 – на ней не будет спального отделения позади кресел, в чем и состоит отличие по каркасу.

Напомним, ровно два года назад прототип пожарного автомобиля на базе перспективного КАМАЗ-63934 4x2, имевший короткую и низко посаженную кабину, показывала миасская компания «Приоритет» (на фото), давно сотрудничающая с КАМАЗом в постройке спецтехники. Спустя несколько месяцев похожие автомобили на той же платформе демонстрировал и сам КАМАЗ.

Прототип пожарной машины на базе КАМАЗ-63934, 2022 год

Сейчас на предприятии говорят, что грядущей весной на прессово-рамный завод должна придти штамповая оснастка, ее испытания стартуют в мае, а осенью завод выпустит первые кабины, готовые к сборке грузовиков нового поколения.