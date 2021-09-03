От Компаса до Геркулеса: что покажет КАМАЗ на выставке «Комтранс»

Максимум интриги: КАМАЗ презентует первый грузовик поколения К6, а также раскроет подробности по малотоннажному развозному Компасу и исполинскому карьернику Геркулес.

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На выставке Comtrans-2021, которая 7 сентября откроется в столичном «Крокус Экспо», экспозиция КАМАЗа обещает быть одной из самых внушительных. Производитель собирается привезти около 30 экспонатов, среди которых будет немало новинок, сообщает пресс-служба предприятия.

Одним из главных шоустопперов наверняка станет первый КАМАЗ поколения К6. Очевидно, это будет показанный в конце 2019 года полностью электрический КАМАЗ-54907 Continent. Вполне вероятно, что в этот раз мы узнаем о перспективах серийного производства таких машин.

Относящийся к поколению К5 седельный тягач КАМАЗ-54901 на сей раз предстанет в газомоторном варианте — работающий на сжиженном природном газе (СПГ) двигатель Р6 имеет класс Евро-6 и развивает 450 л.с, а полная заправка криогенных газовых баллонов позволяет проходить до 1400 км.

КАМАЗ-54901

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Кроме того, будет несколько интересных самосвалов с кабиной К5: КАМАЗ-65951 (колесная формула 8х4), КАМАЗ-65959 (6х6) и КАМАЗ-65953 (8х8).

Обещают показать и новый малотоннажный грузовик Компас 9, вызывающий в последнее время большой интерес у поклонников марки. А в зоне карьерных самосвалов наряду с Атлантами — КАМАЗ-65805 Атлант 60 и КАМАЗ-65807 Атлант 65 будет стоять и наделавший в последнее время много шума исполин — КАМАЗ-6561 Геркулес.

КАМАЗ Компас

Широкая линейка обещается и по пассажирскому транспорту: НЕФАЗ-5299-31-57 на КПГ, водоробус КАМАЗ-6290, сочлененный электробус КАМАЗ-6292. Привезут камазовцы и троллейбус КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом, а также электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 Чистогор.

КАМАЗ-6561 Геркулес

Также анонсировано огромное количество спецтехники. Из заводских вариантов — седельный тягач КАМАЗ-5490, работающий на компримированном природном газе, в сцепке со шторным полуприцепом НЕФАЗ-93348, оснащенным газовыми баллонами вместимостью 1107 л для увеличения запаса хода автопоезда, а также автобетоносмеситель 58146W на газобаллонном шасси КАМАЗ. Но и это не все —- часть машин будет презентована совместно с компаниями-партнерами.

Кстати, новые тягачи КАМАЗ-54901 ранее окрашивались только в белый цвет (показанный на фото экземпляр — презентационный), но теперь в гамме появился еще один вариант.

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Фото: КАМАЗ, matador.tech.