Новый троллейбус КАМАЗа может ездить «без рогов»

Такой пригодится для районов, куда не проложены провода. Дальнобойность в автономном режиме — 20 километров.

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На фестивале SPbTransportFest, состоявшемся в Санкт-Петербурге в конце мая, КАМАЗ представил новый низкопольный троллейбус, который может преодолевать расстояние до 20 километров в режиме автономного хода. Таким образом, на предприятии получили своего рода промежуточное звено между традиционными троллейбусами и электробусами, используя преимущества обоих подвидов электрического транспорта.

Новинка с асинхронным 180-киловаттным двигателем переменного тока получила отраслевой индекс КАМАЗ-65825, и по электрооборудованию она почти полностью повторяет уже работающий на реальных дорогах элкектробус КАМАЗ-6282, с поправкой на появившуюся систему постоянного питания. У новой машины есть батареи NMC (никель-марганец-кобальт), и пока троллейбус, движется в обычном для него режиме, они способны полностью зарядиться за 30 минут. А при необходимости водитель может «сняться с проводов», отключая традиционные для троллейбусов «рога» — и двигаться автономно.

Это делает возможным подать транспорт в районы, где нет контактной сети — так можно расширить маршрутную сеть и гибко ее изменять, а также снизить затраты на инфраструктуру, говорят в пресс-службе КАМАЗа. Троллейбус оборудован по современным стандартам: низкий пол, широкий проем двери, просторная накопительная площадка, пневмоподвеска, система книлинга, аппарель для маломобильных пассажиров, место для крепления инвалидной коляски.

Сейчас КАМАЗ-62825 проходит сертификационные испытания, в конце июня начнется его тестовая эксплуатация в Санкт-Петербурге, а серийное производство планируется с первого квартала 2022 года.

Тема электротранспорта на КАМАЗе развивается семимильными шагами: в мае компания показала электрический мусоровоз КАМАЗ Чистогор, а в начале июня появились первые фото карьерного самосвала на электротяге КАМАЗ Геркулес.

Фото: КАМАЗ