Абсолютно новый отечественный грузовик КАМАЗ Геркулес: первые фото

Семейство карьерных самосвалов Геркулес будет включать двух- и трехосные модели.

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В начале мая комплекс заводов ПАО «КАМАЗ» посетил премьер-министр Михаил Мишустин, где в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова осмотрел действующее производство, а также познакомился с перспективными моделями отечественного бренда.

В числе прочих показали премьер-министру и новейший КАМАЗ Геркулес. Фотографии новинки разместил сайт президента Татарстана. Как сообщает Автосправочная, новые семейства Геркулес и Юпитер (на втором фото на стенде) должны стать прямыми конкурентами грузовикам БелАЗ.

В кадре — прототип трехосного Геркулеса (будет еще и двухосный) в процессе сборки, кабина пока не установлена. Светодиодная оптика унифицирована с машинами нового поколения К5. Трехосный Геркулес имеет шарнирно-сочлененную раму (подобную тракторам К-700), обеспечивающую хорошую маневренность и проходимость.

По предварительной информации, двухосная модификация Геркулеса проектируется сразу без кабины, как изначально автономный карьерный самосвал. Трехосник же (на фото) будет иметь кабину, но также предусматривает и беспилотную конфигурацию.

Снаряженная масса «старшего» Геркулеса — 40 тонн, полная — 75 тонн, грузоподъемность — 35 тонн. Мощность электродвигателя — 480 кВт, скорость — до 35 км/ч. Производство таких машин должно начаться в 2023 году.

Кроме этой новинки, в ходе майского визита премьер-министра на КАМАЗ в кадр попала и еще одна перспективная новинка — коммерческий грузовик КАМАЗ Компас.

Фото: president.tatarstan.ru