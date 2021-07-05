КАМАЗ начинает выпуск машин на водороде

Привыкаем к новому слову — водоробус. Вредные выбросы у него в 10 раз ниже, чем у обычных автобусов.

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В 2022 году КАМАЗ начнет тестовую эксплуатацию автобуса, работающего на водороде, такую разновидность городского транспорта еще называют водоробусом. Соответствующее соглашение подписали гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, заммэра Москвы по транспорту и развитию дорожной инфраструктуры Максим Ликсутов и председатель правления «Роснано» Сергей Куликов.

Водоробусы должны расширить парк экологичного общественного транспорта столицы, представленного сейчас электробусами. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, пополнять запас топлива на водоробусе требуется лишь раз в сутки, а применение таких машин в пассажирских перевозках способно снизить выбросы СО 2 более чем в 10 раз.

«По решению мэра Москвы, с этого года мы перестаем закупать дизельные автобусы, поэтому нам нужно увеличить количество экологичного транспорта в городе. Сначала мы обкатаем образец водоробуса, когда на 100% убедимся в его безопасности, вместе с коллегами создадим инновационный центр производства водоробусов на базе Сокольнического вагоностроительного завода. Оно начнет работать в Москве в 2023 году», — рассказал Максим Ликсутов.

Как используют водород?

Водородная энергетика — одно из перспективных направлений развития автотранспорта, наряду с электромобилями. Есть два варианта использования водорода в транспорте. Первый — это сжигание газа в ДВС (плюсы — минимальные выбросы, минусы — мощностные потери, падение ресурса), по этой схеме в 2000-х созданы BMW Hydrogen 7 и Mazda RX-8 Hydrogen RE, но все ограничилось небольшим количеством выпущенных экземпляров.

Второй — топливные элементы, где водород реагирует с кислородом с образованием электрической энергии, выбрасывая в воздух лишь водяной пар. По такому принципу работает силовая установка серийной Toyota Mirai, появившейся в 2013 году, а в 2020-м пережившей смену поколения.

Технические подробности по водоробусу КАМАЗа пока не сообщаются.

Тем временем, российский холдинг «Бакулин Моторс Групп» запускает тестовую эксплуатацию электробуса Volgabus в Санкт-Петербурге.

Фото: КАМАЗ