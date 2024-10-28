197 л.с., полный привод, АКП – большой кроссовер скоро в РФ
Дебютирующий в РФ китайский бренд Soueast (Соуис, с ударением на «и») раскрыл комплектации флагманского кроссовера S09, относящегося к сегменту SUV-D – это по-настоящему крупный автомобиль, и оснащение тут соответствующее.
Российских комплектаций будет три: Comfort, Comfort Plus и Premium, при двух двигателях в гамме. Как и у младшего S07, с полным приводом тут идет классическая АКП, с передним – преселективный робот.
Comfort – 1.6, 190 л.с., 275 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:
- 7-местный салон
- отделка салона эко-кожей
- электропривод багажника
- светодиодная передняя и задняя оптика
- дневные ходовые огни
- динамические указатели поворотов
- полный электропакет
- бесключевой доступ
- запуск с кнопки
- легкосплавные диски 20".
Comfort Plus – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:
- отделка салона из натуральной кожи
- климат-контроль
- расширенный пакет систем активной безопасности АDAS
Premium – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 8АКП, полный привод:
- бесконтактное открытие двери багажника
- адаптивный круиз-контроль
- поясничный упор сиденья водителя
- вентиляция кресла переднего пассажира
- более 10 систем-ассистентов ADAS
- комплекс систем безопасности (включая круговой обзор с функцией «прозрачного шасси»)
- цифровые приборы 10.25"дюймов
- ММС Full HD 15.6" (процессор Qualcomm Snapdragon 8155)
- премиальная музыкальная система, 8 динамиков.
Кстати, по кроссоверу С-сегмента S07, анонсированному чуть ранее, тоже есть описание интерьера и список цветов кузова. Теперь он известен и для Soueast S09: автомобиль будет доступен российским покупателям в шести цветовых сочетаниях кузова (зеленый, белый, серый, светло-серый, синий и черный.
По расцветкам салона – три варианта: черный, коричневый и зеленый. Кроме того, есть важное уточнение: во все комплектации входит пакет «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.
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