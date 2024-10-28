#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мария Колпак
28 октября
Арестована единственная в Москве женщина-инспектор ДПС
Марию Колпак задержали и отправили под домашний...
Траты россиян на автотовары заметно выросли: названы цифры
28 октября
Траты россиян на автотовары заметно выросли: названы цифры
«Чек Индекс»: траты россиян на товары для...
Все больше россиян перестали справляться с автокредитами
28 октября
Все больше россиян перестали справляться с автокредитами
Число просроченных платежей по автокредитам в...

197 л.с., полный привод, АКП – большой кроссовер скоро в РФ

Soueast представил комплектации и оснащение флагманского кроссовера S09

Дебютирующий в РФ китайский бренд Soueast (Соуис, с ударением на «и») раскрыл комплектации флагманского кроссовера S09, относящегося к сегменту SUV-D – это по-настоящему крупный автомобиль, и оснащение тут соответствующее.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Российских комплектаций будет три: Comfort, Comfort Plus и Premium, при двух двигателях в гамме. Как и у младшего S07, с полным приводом тут идет классическая АКП, с передним – преселективный робот.

Comfort – 1.6, 190 л.с., 275 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:

  • 7-местный салон
  • отделка салона эко-кожей
  • электропривод багажника
  • светодиодная передняя и задняя оптика
  • дневные ходовые огни
  • динамические указатели поворотов
  • полный электропакет
  • бесключевой доступ
  • запуск с кнопки
  • легкосплавные диски 20".

Comfort Plus – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:

  • отделка салона из натуральной кожи
  • климат-контроль
  • расширенный пакет систем активной безопасности АDAS

Premium – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 8АКП, полный привод:

  • бесконтактное открытие двери багажника
  • адаптивный круиз-контроль
  • поясничный упор сиденья водителя
  • вентиляция кресла переднего пассажира
  • более 10 систем-ассистентов ADAS
  • комплекс систем безопасности (включая круговой обзор с функцией «прозрачного шасси»)
  • цифровые приборы 10.25"дюймов
  • ММС Full HD 15.6" (процессор Qualcomm Snapdragon 8155)
  • премиальная музыкальная система, 8 динамиков.

Кстати, по кроссоверу С-сегмента S07, анонсированному чуть ранее, тоже есть описание интерьера и список цветов кузова. Теперь он известен и для Soueast S09: автомобиль будет доступен российским покупателям в шести цветовых сочетаниях кузова (зеленый, белый, серый, светло-серый, синий и черный.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По расцветкам салона – три варианта: черный, коричневый и зеленый. Кроме того, есть важное уточнение: во все комплектации входит пакет «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
28.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Soueast S09

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв