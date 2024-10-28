197 л.с., полный привод, АКП – большой кроссовер скоро в РФ

Soueast представил комплектации и оснащение флагманского кроссовера S09

Дебютирующий в РФ китайский бренд Soueast (Соуис, с ударением на «и») раскрыл комплектации флагманского кроссовера S09, относящегося к сегменту SUV-D – это по-настоящему крупный автомобиль, и оснащение тут соответствующее.

Российских комплектаций будет три: Comfort, Comfort Plus и Premium, при двух двигателях в гамме. Как и у младшего S07, с полным приводом тут идет классическая АКП, с передним – преселективный робот.

Comfort – 1.6, 190 л.с., 275 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:

7-местный салон

отделка салона эко-кожей

электропривод багажника

светодиодная передняя и задняя оптика

дневные ходовые огни

динамические указатели поворотов

полный электропакет

бесключевой доступ

запуск с кнопки

легкосплавные диски 20".

Comfort Plus – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 7-ступенчатый робот, передний привод:

отделка салона из натуральной кожи

климат-контроль

расширенный пакет систем активной безопасности АDAS

Premium – 2.0, 197 л.с., 375 Нм, 8АКП, полный привод:

бесконтактное открытие двери багажника

адаптивный круиз-контроль

поясничный упор сиденья водителя

вентиляция кресла переднего пассажира

более 10 систем-ассистентов ADAS

комплекс систем безопасности (включая круговой обзор с функцией «прозрачного шасси»)

цифровые приборы 10.25"дюймов

ММС Full HD 15.6" (процессор Qualcomm Snapdragon 8155)

премиальная музыкальная система, 8 динамиков.

Кстати, по кроссоверу С-сегмента S07, анонсированному чуть ранее, тоже есть описание интерьера и список цветов кузова. Теперь он известен и для Soueast S09: автомобиль будет доступен российским покупателям в шести цветовых сочетаниях кузова (зеленый, белый, серый, светло-серый, синий и черный.

По расцветкам салона – три варианта: черный, коричневый и зеленый. Кроме того, есть важное уточнение: во все комплектации входит пакет «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube