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Мощный мотор, 8-ступенчатый автомат: знакомый китайский седан обновился

Компания Geely представила обновленный седан Preface c классической АКП

Компания Geely в КНР презентовала обновленный седан Preface. Автомобиль на местном рынке будет продаваться по цене от 99,7 тыс. юаней до 138,7 тыс. юаней (1,35-1,87 млн рублей).

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В Китае эта машина известна под названием Geely Xingrui Dongfang Yao. В ходе обновления она получила новый серый цвет кузова, монохромный логотип и новую решетку радиатора с прямыми планками вместо изогнутых.

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На передней панели расположены два дисплея: комбинация приборов базируется на 12-дюймовом экране, для медиасистемы предусмотрен 14-дюймовый. При этом у машины остался блок клавиш под экраном и селектор трансмиссии на центральном тоннеле.

Обновленный седан оснащается двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Двигатель 1.5 работает с отдачей 181 л.с. в паре с роботом. Двигатель 2.0 (на 190 или 238 л.с.) сочетается с классическим гидромеханическим 8-ступенчатым автоматом.

Geely Preface 2025
Geely Preface 2025
Geely Preface 2025
Geely Preface 2025
Geely Preface 2025
Geely Preface 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 17
29.10.2024
Фото:Geely
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