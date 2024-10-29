Мощный мотор, 8-ступенчатый автомат: знакомый китайский седан обновился
Компания Geely в КНР презентовала обновленный седан Preface. Автомобиль на местном рынке будет продаваться по цене от 99,7 тыс. юаней до 138,7 тыс. юаней (1,35-1,87 млн рублей).
В Китае эта машина известна под названием Geely Xingrui Dongfang Yao. В ходе обновления она получила новый серый цвет кузова, монохромный логотип и новую решетку радиатора с прямыми планками вместо изогнутых.
На передней панели расположены два дисплея: комбинация приборов базируется на 12-дюймовом экране, для медиасистемы предусмотрен 14-дюймовый. При этом у машины остался блок клавиш под экраном и селектор трансмиссии на центральном тоннеле.
Обновленный седан оснащается двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Двигатель 1.5 работает с отдачей 181 л.с. в паре с роботом. Двигатель 2.0 (на 190 или 238 л.с.) сочетается с классическим гидромеханическим 8-ступенчатым автоматом.
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Источник: Autohome