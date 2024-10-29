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На Кубани ввели новый код для автомобильных номеров

В Краснодарском крае начнут выдавать автономера с новым кодом региона «323»

На Кубани Госавтоинспекция начнет выдавать на автомобили номерные знаки с новым кодом региона. Уточняетися, что в четвертом квартале текущего года при регистрации ТС граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона «323».

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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Новый код региона для Кубани станет пятым по счету. С введения в оборот автомобильных номеров российского образца в 1994 году в регионе выдавались регистрационные знаки с кодами 23, 93, 123 и 193.

В краевом управлении МВД напомнили водителям об обязанности регистрировать автомобили и устанавливать на них номера, а также о возможности изготовления табличек в специализированных организациях.

Ранее «За рулем» рассказал, с какими машинами владельцы не расстаются десятилетиями.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia | пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Количество просмотров 25
29.10.2024
Фото:Wikimedia | пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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