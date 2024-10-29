На Кубани ввели новый код для автомобильных номеров
На Кубани Госавтоинспекция начнет выдавать на автомобили номерные знаки с новым кодом региона. Уточняетися, что в четвертом квартале текущего года при регистрации ТС граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона «323».
Новый код региона для Кубани станет пятым по счету. С введения в оборот автомобильных номеров российского образца в 1994 году в регионе выдавались регистрационные знаки с кодами 23, 93, 123 и 193.
В краевом управлении МВД напомнили водителям об обязанности регистрировать автомобили и устанавливать на них номера, а также о возможности изготовления табличек в специализированных организациях.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю