Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин

УАЗ модернизировал раздаточную коробку для своих автомомбилей

Ульяновский автозавод в рамках программы модернизации модельного ряда повысил надежность раздаточных коробок.

Уточняется, что увеличенная на два миллиметра длина зуба 40-й шестерни обеспечивает улучшенное зацепление зубчатого колеса включения прямой передачи с валом привода заднего моста и, как следствие, более стабильную работу трансмиссии. Уменьшенная до двух миллиметров толщина резинового демпфера исключает возможность самовыключения прямой передачи раздаточной коробки.

Ранее сообщалось, что после того, как сенатор Дмитрий Рогозин жестко раскритиковал качество автомобилей УАЗ, в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) пояснили, что проводится работа по развитию производственной базы и переходу на более современные локализованные в России компоненты.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Telegram-канал УАЗ