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Зашевелились после критики: УАЗ улучшил качество своих машин

УАЗ модернизировал раздаточную коробку для своих автомомбилей

Ульяновский автозавод в рамках программы модернизации модельного ряда повысил надежность раздаточных коробок.

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Уточняется, что увеличенная на два миллиметра длина зуба 40-й шестерни обеспечивает улучшенное зацепление зубчатого колеса включения прямой передачи с валом привода заднего моста и, как следствие, более стабильную работу трансмиссии. Уменьшенная до двух миллиметров толщина резинового демпфера исключает возможность самовыключения прямой передачи раздаточной коробки.

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Ранее сообщалось, что после того, как сенатор Дмитрий Рогозин жестко раскритиковал качество автомобилей УАЗ, в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) пояснили, что проводится работа по развитию производственной базы и переходу на более современные локализованные в России компоненты.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Telegram-канал УАЗ

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 19
29.10.2024
Фото:УАЗ
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