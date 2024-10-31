Полный привод, адаптивная подвеска: этот европейский кроссовер стал еще мощнее

Компания Skoda представила кроссовер Kodiaq RS нового поколения

Автопроизводитель Skoda раскрыл информацию о кроссовере Kodiaq RS нового поколения. У автомобиля обновленная версия турбомотора 2.0 TFSI мощностью 265 л.с. против 245 л.с. у прошлого поколения. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод полный.

Skoda Kodiaq RS

Кроссовер получил адаптивную подвеску переменной жесткости с семью режимами движения. До «сотни» кроссовер способен разогнаться за 3,6 с, максимальная скорость равна 231 км/ч.

От стандартного Kodiaq версия RS отличается бамперами агрессивного дизайна, оригинальной решеткой радиатора и множеством черных декоративных элементов. Возможно два варианта отделки салона, один из которых с элементами обивки из замши.

Skoda Kodiaq RS

Skoda Kodiaq RS

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Источник: Skoda