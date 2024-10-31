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Полный привод, адаптивная подвеска: этот европейский кроссовер стал еще мощнее

Компания Skoda представила кроссовер Kodiaq RS нового поколения

Автопроизводитель Skoda раскрыл информацию о кроссовере Kodiaq RS нового поколения. У автомобиля обновленная версия турбомотора 2.0 TFSI мощностью 265 л.с. против 245 л.с. у прошлого поколения. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод полный.

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Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS

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Кроссовер получил адаптивную подвеску переменной жесткости с семью режимами движения. До «сотни» кроссовер способен разогнаться за 3,6 с, максимальная скорость равна 231 км/ч.

От стандартного Kodiaq версия RS отличается бамперами агрессивного дизайна, оригинальной решеткой радиатора и множеством черных декоративных элементов. Возможно два варианта отделки салона, один из которых с элементами обивки из замши.

Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Skoda

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 7
31.10.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-10