Водителям рассказали о цене ОСАГО для РФ и Беларуси

РСА: единый полис ОСАГО для РФ и Белоруссии будет доступен с 1 января 2025 года

Россияне смогут приобрести единый для России и Белоруссии полис ОСАГО уже в первом квартале 2025 года. Об этом рассказал директор Бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.

В пресс-службе Минфина уточнили, что для запуска системы одновременно на всей территории Союзного государства назначили дату 1 января 2025 года. После вступления закона в силу понадобится определенное время для принятия необходимых нормативных документов и объединения информационных систем, уточнил Разуван.

Новый продукт будет интересен автовладельцам приграничных территорий, постоянно выезжающим в соседнее государство, а также автоперевозчикам, подчеркнул Разуван. Что касается Белоруссии, то расширение страховки в этой стране будет оформляться дополнительным соглашением, причем исключительно по желанию клиента.

При этом в договоре будет специальная отметка об этом, уточнили в Минфине. В ведомстве ожидают, что таких полисов будет порядка 10–15%. Водителям сохранят возможность приобретать «Синюю карту» для коротких поездок.

Директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Федорова уточнила, что для длинных или частых путешествий общий ОСАГО будет дешевле аналогичного по сроку полиса «Синяя карта». Цена расширенного ОСАГО будет примерно на 10-15% выше классического, рассказали в пресс-службе транспортной компании «ГТК-Холдинг».

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Источник: iz.ru