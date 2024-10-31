На трассе в Кемеровской области перевернулся автобус с пассажирами

Одиннадцать человек пострадали при ДТП с автобусом в Кузбассе

Автобус, который направлялся из Новокузнецка в поселок Малиновка, опрокинулся на трассе в Кузбассе. Уточняется, что ДТП произошло около 17:00 (13:00 мск) на автодороге Калтан – Малиновка.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «НЕФАЗ», направлявшегося из Новокузнецка в поселок Малиновка, из-за сложных дорожных и метеорологических условий не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Медпомощь понадобилась 11 пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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Источник: пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области