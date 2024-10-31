Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ

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«Автостат»: с начала года россияне потратили на покупку б/у машин 5 трлн рублей

С января по сентябрь текущего года россияне потратили на б/у автомобили 5,04 трлн рублей. Эта сумма на 16% больше, чем израсходованная за тот же период 2023 года.

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Больше всего денег было потрачено на покупку машин марки Toyota (697 млрд рублей). На втором месте находится бренд BMW (432 млрд руб.).

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На Lada граждане израсходовали 413 млрд рублей, на Kia – 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz – 369 млрд рублей, на Hyundai – 320 млрд рублей.

5,04 трлн рублей составляют 14% расходной части госбюджета РФ, которая в текущем году равна 36,7 трлн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 8
31.10.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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