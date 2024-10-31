Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ

«Автостат»: с начала года россияне потратили на покупку б/у машин 5 трлн рублей

С января по сентябрь текущего года россияне потратили на б/у автомобили 5,04 трлн рублей. Эта сумма на 16% больше, чем израсходованная за тот же период 2023 года.

Больше всего денег было потрачено на покупку машин марки Toyota (697 млрд рублей). На втором месте находится бренд BMW (432 млрд руб.).

На Lada граждане израсходовали 413 млрд рублей, на Kia – 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz – 369 млрд рублей, на Hyundai – 320 млрд рублей.

5,04 трлн рублей составляют 14% расходной части госбюджета РФ, которая в текущем году равна 36,7 трлн рублей.

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Источник: Автостат